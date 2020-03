Vigilância Sanitária orienta sobre cuidados nas compras em supermercados no AC

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Estadual de Vigilância Sanitária, recomenda que as pessoas evitem ir a supermercados e a outros estabelecimentos comerciais que seguem abertos, levando toda a família, em tempo de orientação aos cuidados para não contrair o novo coronavírus.

Pelo Artigo 2º, parágrafo sexto e inciso 2º do Decreto governamental nº 5.496, de 20 de março de 2020, não está suspensa de funcionamento essa categoria de comércio, “que faz parte da cadeia produtiva e da distribuição de produtos de primeira necessidade para a população”.

No entanto, a Vigilância Sanitária recomenda bom senso e atenção aos cuidados com aglomerações de pessoas na fila do caixa ou na compra do pão ou da carne, devendo elas respeitarem a distância segura de dois metros de distância umas das outras.

Outro fator é o de que, se tiverem de ir às compras, que seja designado um membro da família para esse procedimento, como forma de assegurar ao máximo a proteção contra contaminação de crianças, idosos e outros integrantes do mesmo grupo familiar.

Secom