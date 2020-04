Visita nos presídios seguem suspensas; recebimento dos alimentos devem continuar

O diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), Arlenilson Cunha, se pronunciou à cerca das acusações feitas por detentos por meio de uma carta.

Arlenilson afirmou que as visitas continuaram suspensas, sem previsão de retorno. “As visitas seguem suspensas. Essa é uma medida que tem sido adotada em vários estados do país. É uma ação de prevenção ao contágio. Temos 4 policias diagnosticados com Covid-19, mas nenhum preso”, afirma.

Arlenilson disse que ainda que o posto médico funciona diariamente e que o complexo tem sido higienizado, além de orientação aos presos e policiais como se prevenir do coronavírus.

Em relação aos alimentos enviados por familiares, o gestor disse que o IAPEN vai voltar a receber e garantiu a higienização dos mesmos.

O diretor do IAPEN, no entanto, não comentou sobre a suposta falta de distribuição de material de higiene e também sobre o peso da comida, horário das refeições e a denúncia de que a alimentação, muitas vezes, chega azedas aos pavilhões.