Em menos de 24h são registrados 3 casos de roubos a camionetes

JARDEL ANGELIM

Os roubos a camionetes se intensificaram nas últimas 24 horas. Foram registrados 3 casos somente de ontem (15) para hoje (16). Na noite desse domingo, uma ocorrência dessa natureza foi registrada no bairro Morada do Sol. Um casal teria cometido o crime e fugido para região do Segundo Distrito de Rio Branco. A mulher foi presa e o homem conseguiu fugir.

Bandidos preferem “traçadas” 4X4, para trocar por drogas e armas na Bolívia.

Já na madrugada de hoje, uma tentativa de assalto ocorreu na região do bairro Dom Giocondo. A polícia conseguiu chegar antes que os criminosos levassem a camionete. Eles fugiram pelos telhados das casas. Dois foram presos e armas foram apreendidas. “Na ocorrência do Don Giocondo, nós fomos acionados para uma violação de domicilio, ao chegar ao local os infratores empreenderam fuga e a intenção deles era furtar uma caminhonete que estava nesse local”, explicou a tenente da Polícia Militar, Katiane Antoniete.

Ainda na madrugada, uma família teve o sítio invadido na estrada da Transacreana, zona rural da cidade. A polícia foi acionada e os criminosos abandonaram o veículo logo após a fuga. Ninguém foi preso. Essas ações contaram com o acréscimo de mais policiais nas ruas por meio da Operação Papai Noel. “A média de envolvidos nessas ocorrências gira em torno de 7 a 8 policiais em cada uma. O nosso efetivo está bem grande na rua, o que dificulta a vida dos infratores. Nós estamos conseguindo dar uma resposta mais rápida e melhor para sociedade”, completou a tenente.