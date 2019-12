Jéssica Sales libera mais de 2,6 milhões pra área do Turismo em Cruzeiro do Sul

A recente reunião da deputada federal Jéssica Sales (MDB) este ano com o ministro Marcelo Álvaro (Turismo) rendeu bons resultados para Cruzeiro do Sul, principalmente para a comunidade do rio Croa. A emedebista solicitou ao ministro o pagamento da obra de asfaltamento do trecho que dá acesso ao rio e do novo Terminal rodoviário. O valor de R$ 2,610 Milhões, já está na conta da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Esse valor da obra do Croa é proveniente de emenda de bancada ao orçamento de 2017. Uma vez que é sabedora da importância dessa benfeitoria para as famílias que residem ao longo do rio e para a promoção do turismo na região, Jéssica Sales, trabalhou firmemente pela liberação do financeiro para o pagamento integral do convênio, já que todas as medições da obra, totalizando os R$ 2,071 milhões se encontravam aprovadas pela Caixa Econômica Federal.

Outra liberação conquistada por Jéssica no Turismo foi a quinta e sexta parcelas do convênio para a construção do novo Terminal Rodoviária de Cruzeiro do Sul. O valor de R$ 539 mil foi transferido ao município e é parte do valor total da obra de R$ 1 Milhão, recurso proveniente de extra emenda, conquistado no ano de 2016 pela parlamentar.

“O ministro Marcelo Álvaro honrou o compromisso assumido comigo, a liberação do valor integral do convênio do Croa e essas significativas parcelas para construção da nova rodoviária. Fico tranquila, porque isso dar condições destas importantes obras serem concluídas, e quem ganha com isso é a população que é o meu objetivo final” – disse Sales.