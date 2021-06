Governo antecipa pagamento de salário e metade do 13º

Servidores que recebem pelo Banco do Brasil já estão com o salário e décimo na conta desde o início da manhã deste sábado. Os que recebem pelos demais bancos estarão com dinheiro na conta na segunda

O governo do Acre antecipou para segunda-feira, 28, o pagamento dos servidores públicos referente ao mês de junho. A primeira parcela do décimo terceiro também será paga no mesmo dia. No total serão 48.745 servidores estaduais, entre ativos, inativos e pensionistas, beneficiados diretamente com a medida, que deve injetar na economia acreana um montante de R$ 251.063.703,51 com o pagamento em dia do salário dos servidores e R$ 93.906.100,01 com a antecipação de metade do 13º salário.

Servidores que recebem pelo Banco do Brasil já estão com o salário e décimo na conta desde o início da manhã deste sábado.

Montante em circulação servirá para o aquecimento do comércio local, devendo movimentar a economia de setores que mais sofreram pela crise da pandemia da Covid-19. Foto: Neto Lucena/Secom.

Pelo terceiro ano consecutivo, o governo do Estado cumpre o compromisso com os servidores públicos em honrar o pagamento de parte do décimo terceiro antecipadamente, além, do anúncio de pagamento nos próximos meses de verbas retroativas não pagas desde 2016 e verbas rescisórias. O montante em circulação servirá para o aquecimento do comércio local, devendo movimentar a economia de setores que mais sofreram pela crise da pandemia da Covid-19.

A segunda parcela do 13º salário será paga no mês de dezembro. Para maiores informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br.

