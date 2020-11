Dupla em bicicleta executa jovem a tiros na Baixada da Sobral

Imagem: Reprodução

O jovem Júnior Xavier Azevedo, de 24 anos, foi morto com aproximadamente cinco tiros na noite deste sábado (21), na rua Rio Grande do Sul, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o rapaz mora na zona rural da capital e veio à cidade sacar o auxílio emergencial. A noite, ele foi comprar uma carteira de cigarro e acabou sendo abordado por dois criminosos que estavam em uma bicicleta.

Em posse de uma arma de fogo, um dos bandidos realizou vários disparos contra Azevedo, que foi atingido por ao menos 5 tiros e tentou correr, mas caiu em via pública. Os bandidos fugiram do local após a ação.

O rapaz morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ainda esteve no local para atestar óbito ao jovem.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e fez o isolamento da área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para passar por exames cadavéricos.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).