Mototaxista encaminhado em estado grave para Rio Branco é pode ter sido espancado após acidente

O mototaxista de Sena Madureira, Francimar Nascimento Queiroz, foi encontrado em estado grave nas proximidades do Trevo da BR-364, na noite de domingo (15), após ser atendido no pronto socorro recebeu encaminhado para Rio Branco, onde segue em coma. Inicialmente, o mesmo pode ter se envolvido em acidente, no entanto, amigos suspeitam ter havido escapancamento em seguida, em decorrência de alguns hematomas no rosto que retratam agressão física, além de escoriações no braço, ocasionadas pelo acidente.

Diante da fundada suspeita, os amigos procuram imagens de câmeras na região do acidente para verificar ao certo o que aconteceu naquela noite.

Na noite de segunda-feira, a família divulgou uma nota solicitando vaga na UTI de Rio Branco para tentar salvar Francimar que segue no setor de traumatologia da capital entre a vida e a morte. Os colegas de trabalho do mototaxista são unânimes em afirmar que o mesmo tem comportamento exemplar e não possui inimigos. Eles suspeitam que pode ter havido um acidente e, em ato contínuo, agressão ao mesmo por parte de ocupantes de uma caminhonete que não prestou socorro ao mesmo. Ele foi encontrado caído por volta das 23 horas de domingo passado, nas imediações do Trevo.

VEJA NOTA DA FAMÍLIA

“Francimar Nascimento Queiroz, mototaxista da cidade de Sena Madureira-Ac foi atropelado ontem por uma caminhonete e seu estado de saúde é considerado grave, neste momento ele está precisando de uma vaga na UTI no pronto-socorro de Rio Branco, a família e amigos fazem esse apelo para que haja tempo de salvar sua vida, ele encontra-se no setor de trauma do pronto socorro de Rio Branco.

Fica aqui o meu apelo para as autoridades competentes de Saúde do Estado do Acre para que até nossa demanda assim como muitas outras”, postou a família.

Desde já agradeço aquém tomar as providências.