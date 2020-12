Rio Branco deve ter soltura de balões no lugar de fogos no réveillon em homenagem às vítimas da covid-19

Foto: Reprodução

Prefeitura de Rio Branco e governo do Acre resolveram não realizar o réveillon na Gameleira e tampouco financiar a festa caso algum interessado do setor privado queira promover a festa. O motivo é a nova onda de covid-19 e as recomendações contra aglomerações.

Jamildi Pérsio Macário Darub, o Ted Fogueteiro, conhecido por promover a queima de fogos no Bairro da Base, na beira do rio Acre, informou ao Notícias da Hora que ainda não há nenhuma programação prevista no local, porém surgiu a ideia de soltar balões brancos na virada do ano, mas sem festa.

O objetivo é homenagear as pessoas que morreram vítima da covid-19 em 2020. No Acre houve mais de 730 óbitos, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado.

“Algumas pessoas se dispuseram a ajudar. Nós estamos entrando em contato nos grupos e por telefone e estamos pensando em soltar os balões branco, que foi uma ideia dada por amigos, para a gente fazer nossas homenagens a quem nos deixou. Ainda é uma ideia, diz Ted Fogueteiro, que também defende que a homenagem seja promovida sem aglomerações.