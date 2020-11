Valentão que usava escopeta para ameaçar todo mundo é surpreendido e preso pela PM

A polícia militar do destacamento de Manoel Urbano conseguiu abordar um homem de 26 anos, denunciado por ameaçar populares que passavam na baixada do porto na noite desta segunda-feira (16). Armado com uma escopeta, o valentão foi surpreendido por policiais que estrategicamente chegaram ao local a pé para não ser notados.

V. N. S, de 26 anos, estava caminhando em via pública com uma arma do tipo escopeta calibre 36, municiada. Ao receber voz de prisão, o mesmo não reagir e, portanto, a polícia não efetuou tiros contra ele. V. N. S. havia sido denunciado por várias pessoas que teriam sofrido ameaça de morte pelo mesmo.

A polícia informou que o acusado é visto com integrantes de uma facção criminosa e, ao ser preso, apresentava sintomas de embriaguez alcoólica. O acusado e a arma foram entregues na Delegacia local para os procedimentos de atuação em cartório.