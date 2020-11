Agentes da PF recebem denúncia e prendem homem no Comitê de Campanha de Tião Bocalom

Foto: Reprodução

Agentes da Polícia Federal estiveram na manhã deste domingo, 29, na Sede do Comitê de campanha do candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, localizada no Rua São Paulo, no bairro Bosque, próximo ao Parque da Maternidade.

Eles informaram a reportagem do ac24horas que receberam uma denuncia de que uma pessoa estaria supostamente distribuindo santinhos e adesivando carros. Essa pessoa foi identificada pelos federais e foi encaminhada a Sede da Polícia Federal. Os policiais estavam acompanhados de membros do MP Eleitoral.