Aprovados no último concurso: Superintendência da PRF recebe os novos servidores lotados no Acre

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre (SPRF/AC) realizou ambientação aos empossados do último concurso, do edital de 2018. Os preparativos para a recepção dos servidores começaram desde o mês passado e encerraram-se nesta sexta-feira (27), com reuniões na Sede da PRF, em Rio Branco. O objetivo principal foi acolher os novos policiais com repasse das características da região, trecho da circunscrição da PRF, principais tipos de crimes e locais de maior incidência de acidentes, para prepará-los com as informações do Acre e, dessa forma, poderem desempenhar especificamente o que foi aprendido no curso de formação.

Desta vez, 17 servidores foram lotados na Superintendência. Somados aos policiais da primeira turma do concurso, ao todo são 51 policiais, entre homens e mulheres, em menos de um ano, que vieram para reforçar o combate à criminalidade nas áreas de interesse da União e a prevenção da violência no trânsito, nas BRs 317 e 364.

Todos foram recepcionados pelo Superintendente, Insp. Getulio Mario Gomes de Azevedo, e receberam uniformes e demais materiais de trabalho. Além disso, os recém-empossados obtiveram orientações e dúvidas sanadas quanto às áreas de atuação e de interesse profissionais, através dos chefes de Gestão de Pessoas, Delegacia e Setor de Operações, dentre outros.

As atividades práticas estão sendo desenvolvidas, na circunscrição da SPRF/AC, desde o dia 23 de novembro, com o apoio de um monitor por equipe, sob supervisão do Setor de Operações e da Delegacia. São policiais com vasta experiência designados para orientar profissionalmente os novos servidores para o desempenho do labor diário.