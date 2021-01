Bandidos invadem casa e atiram contra jovem de 19 anos no Belo Jardim

Foto: Ithamar Souza, Ecos da Notícia

O jovem João Vitor Alves da Silva, 19 anos, foi ferido com dois tiros na noite deste domingo (24), no Ramal do Açaí, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João estava dentro da própria residência quando homens chegaram atirando nas portas, janelas e na parede da casa. Ao conseguir invadir a residência, os bandidos efetuaram vários disparos contra a vítima, sendo que um dos tiros pegou no abdômen e um no braço. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros socorros a vítima e encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é gravíssimo.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos bandidos que, até o momento, não foram presos. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).