Cruzeiro do Sul teve em dois meses 61% do total de óbitos de 2020

Foto: Reprodução

Um clima de pânico toma conta da segunda maior cidade do estado do Acre, Cruzeiro do Sul, localizada no Juruá por causa do número de óbitos registrados diariamente em função da Covid-19. Um levantamento da secretaria municipal de saúde aponta para o registro, somente nos meses de janeiro e fevereiro, de 61% do total de óbitos ocorridos durante todo o ano de 2020.

Segundo Agnaldo Lima, já foram registradas 45 mortes pela Covid-19 nos primeiros dois meses do ano. “Durante todo o ano de 2020 tivemos 74 óbitos em Cruzeiro do Sul, isso significa que se continuar assim, teremos um recorde de pessoas falecidas no ano”, comentou Lima.

O primeiro óbito na cidade por causa da covid-19 foi registrado no dia 13 de maio de 2020. Segundo o Ministério da Saúde, o total de mortos pela pandemia nesta quarta-feira é de 109.

O Acre hoje segue em alta de 24% no número de óbitos, somando-se a mais 14 unidades da federação com crescimento no registro de mortes.