Durante patrulhamento de rotina, Polícia Militar apreende adolescente com drogas

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares da Companhia de Policiamento de Choque (CPChoque), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam na noite desta quinta-feira, 10, um adolescente de 17 anos, com 54 trouxinhas de cocaína. A ação policial ocorreu durante o patrulhamento preventivo no bairro Casa Nova, em Rio Branco.

Ao perceber a presença da guarnição, o adolescente arremessou uma sacola plástica em cima do telhado de uma residência e tentou fugir, mas acabou detido. Ao verificar o que tinha dentro da sacola, os PMs localizaram 54 trouxinhas de cocaína e com o adolescente foi apreendida a quantia de R$ 400,00.

O adolescente foi encaminhado à delegacia para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.