Em menos de 1 semana, criminosos roubam fiação no Novo Mercado Velho por 2 vezes e deixam comerciantes no prejuízo

Desde o início da pandemia de covid-19 e os decretos de restrições ao comércio, os comerciantes do Novo Mercado Velho sofrem com os constantes arrombamentos no local. Agora, os criminosos estão mirando outro “atrativo” para cometer roubos. Estão roubando a parte elétrica que fica nas caixas de registro. Em menos de uma semana, já foram dois roubos registrados no mesmo local.

Os comerciantes já não aguentam mais os prejuízos causados. Eles contam que a cada investida do crime, o prejuízo fica. “Temos que comprar a fiação a cada vez que é roubada. Não aguentamos mais isso”, comenta um dos pequenos empresários do complexo comercial.

Além de policiamento no local no período da noite, principalmente, os comerciantes pedem melhor iluminação na região. Além disso, solicitam à Energia que providenciem uma nova estratégia para evitar o roubo de fios no Mercado.

Na manhã deste domingo (7), como mostra o vídeo abaixo, os bandidos pularam a grade que fecha um dos becos e voltaram a cometer o delito.