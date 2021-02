Em protesto, moradores do bairro da Paz fecharam a Rua Valdomiro Lopes

Os moradores do bairro da Paz fecharam a Rua Valdomiro Lopes na noite de domingo (7), em protesto pela falta de ajuda e apoio do poder público com as famílias desabrigadas na enxurrada desse final de semana.

A reportagem do Ecos da Notícia esteve no local e registrou os manifestantes reclamando por conta da falta de comida, água e material de higiene. Segundo a líder do movimento, os moradores estavam sem comer o dia todo e ainda tinham que limpar as casas. Tanto a Defesa Civil quanto o corpo de bombeiros fizeram pouco caso e não ajudaram nas retiradas das famílias e na atenção aos moradores.

Já pela manhã, os moradores retornaram para as casas nas áreas alagadas e aguardam por ajuda da Prefeitura de Rio Branco.