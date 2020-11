Governo nomeia nova defensora pública-geral do Estado

Agência Acre

A defensora pública Simone Jaques de Azambuja Santiago foi nomeada pelo governador Gladson Cameli como defensora pública-geral do Estado para o biênio 2021/2022. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira, 26. A posse está prevista para o final de janeiro de 2021.

A nomeação segue a classificação da lista tríplice elaborada pelos membros da Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio da votação realizada no último dia 17 de novembro, na sede da instituição.

Governador Gladson Cameli recebeu atual defensora pública-geral, Roberta Caminha e a defensora eleita para assumir a titularidade, Simone Santiago, no Palácio Rio Branco Foto: Diego Gurgel/Secom.

A atual subdefensora-geral da DPE/AC, Simone Santiago, figurou na primeira posição da lista tríplice por um total de 32 votos de 44 defensores públicos. Thaís Oliveira, foi a segunda colocada com 28 votos e Celso Araújo somou 26 votos.

Simone Santiago concorreu com a defensora pública Thaís Araújo de Souza Oliveira e os defensores públicos Celso Araújo Rodrigues, Elísio Manoel Pinheiro Mansour Filho, Rodrigo Almeida Chaves e Ronney da Silva Fecury.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, estou muito honrada pela oportunidade que me foi concedida. Gostaria de agradecer também aos meus colegas defensoras e defensores públicos pelo voto de confiança, ao governador Gladson Cameli pela oportunidade e também destacar e agradecer o apoio fundamental da atual defensora pública-geral, Roberta Caminha”, disse Simone Santiago.

“Não medirei esforços para a continuidade dos trabalhos e ações realizadas em prol do fortalecimento da instituição, intensificando um atendimento de qualidade voltado aos assistidos, pois a efetividade dos direitos é a nossa maior missão”, destacou.

Simone Jaques de Azambuja Santiago é nomeada defensora pública-geral do Estado Foto: ASCOM DPE/AC

Perfil

Simone Jaques de Azambuja Santiago é natural de Alegrete (RS), graduada em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Alegrete-RS (1991), graduada em Direito pela Universidade Federal do Acre (1999), com especialização em Direito Processual Civil (2003), possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007) e atualmente é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília.

Desde 2002, Simone atua como defensora pública do Estado do Acre e ocupou o cargo de subdefensora-geral, desde 2017. Também é professora efetiva do Curso de Direito na Universidade Federal do Acre e professora do Curso de Direito no Centro Universitário Uninorte.