Homem é morto com tiro na cabeça enquanto dormia em casa na Baixada da Sobral

Foto: Ithamar Souza

Jailson Morais Ribeiro, 49 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite deste domingo (29), na rua Francisco Vieira, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens em uma motocicleta invadiram a residência da vítima e atiraram duas vezes contra Jailson que estava dormindo. Apenas um dos disparos atingiu a cabeça da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local só pode atestar óbito a Jailson. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido para colher informações e tentar procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. Segundo a polícia, a motivação do crime pode ser a guerra entre as facções criminosas.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).