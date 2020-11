Jovens tentam matar motorista de aplicativo com 12 facadas durante discussão por preço de corrida

Foto: Ithamar Souza

O motorista de aplicativo Antônio Márcio Sandy da Silva foi esfaqueado na manhã deste domingo (29), na rua Cegonha, no bairro Novo Horizonte em Rio Branco. O fato aconteceu após uma discussão por causa do preço da corrida.

Segundo informações da polícia, dois jovens e duas mulheres estavam participando de uma bebedeira quando pediram uma corrida por meio de um aplicativo. Ao chegar no destino, o profissional havia dado o valor da corrida, mas os passageiros não concordaram com o preço, discutiram e iniciaram uma luta corporal com o motorista.

Durante a briga, os dois jovens identificados como Wesley do Nascimento Eleutério, 21 anos, e Paulo Fernando Souza de Araújo, de 18, desferiram cerca de 12 facadas contra a cabeça, pescoço, braços, perna, costa, peito e abdômen do motorista de aplicativo. Para não morrer, o homem correu e se escondeu em um terreno de uma residência.

Foto: Reprodução

Populares que testemunham a ação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos ao motorista e encaminhou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar também esteve no local e realizou ronda na região onde conseguiu prender os acusados em flagrantes. A dupla foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes e vai responder pelo crime de tentativa de homicídio.

Foto: Reprodução

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).