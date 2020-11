No Acre, cinegrafista é preso por estuprar criança de 13 anos

A prisão do cinegrafista, Frank Melo acusado de estuprar a própria cunhada de apenas 13 anos aconteceu na manhã desta terça-feira (35), na cidade de Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá no estado do Acre.

De acordo com delegado Vinicius Almeida, que responde interinamente pela Especializada da Mulher (DEAM), disse que a investigação apontou que houve abuso sexual quando a garota tinha 13 anos.

A adolescente tem hoje 15 anos, e o acusada confirmou o relacionamento, mas alegou que a garota já tinha 15 anos.

A prisão foi expedida pela Justiça e o acusado foi encaminhado ao presídio Manoel Neri, naquela cidade.