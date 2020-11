Polícia Civil cumpre mandados judiciais e prende cinco por tráfico e associação criminosa

Ascom/Polícia Civil

Na tarde da última quinta-feira, 26 de novembro de 2020, a Polícia Civil por meionda Delegacia da 5° Regional, localizada no bairro Adalberto Sena, cumpriu 05 (cinco) mandados judiciais, sendo 01 (um) mandado de prisão oriundo de sentença definitiva e 04 (quatro) mandados de busca e apreensão.

As ordens judiciais foram cumpridas no bairro Chico Mendes, na parte alta da cidade de Rio Branco, ocasião em que 05 (cinco) pessoas foram presas e conduzidas para a Delegacia de Flagrantes (Defla) sob axusacao de diversos crimes, dentre eles, organização criminosa, tráfico de drogas, associação criminosa para o tráfico de drogas, usura (agiotagem), porte irregular de munição e lavagem de dinheiro.

Entre as pessoas que foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil, está o líder da organização criminosa do bairro e alguns de seus comandados, desarticulando uma célula importante do crime.