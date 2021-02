Policial à paisana frustra assalto e atira contra a cabeça de monitorado no Santo Afonso

O monitorado por tornozeleira eletrônica Matheus de Souza Oliveira, 23 anos, foi baleado na cabeça após tentar assaltar um comércio na tarde desta quinta-feira (25), na Avenida Francisco Pinheiro, no Loteamento Santo Afonso, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o assaltante e um comparsa chegaram no estabelecimento comercial em uma motocicleta. O monitorado, que estava na garupa, desceu do veículo e de posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. Após o bandido render as pessoas que estavam na frente do comércio e começar a recolher os pertences das vítimas, um policial que estava fazendo compras percebeu a movimentação e deu voz de prisão ao monitorado.

Matheus apontou a arma ao agente de segurança, que reagiu efetuando um disparo contra a cabeça do monitorado. Ao ver o monitorado ferido, o comparsa fugiu.

Após ser baleado, o monitorado caiu no chão agonizando e policial tirou a arma de perto do assaltante, uma garrucha de fabricação caseira, e acionou o Ciosp e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi socorrido e, após ser estabilizado, foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações do comparsa e uma guarnição fez ronda na região, mas não teve êxito na captura. Outros PMs auxiliaram o colega da segurança pública até a Delegacia de Flagrantes (Defla), para confeccionar o boletim de ocorrência juntamente com outras vítimas do assalto.

O caso será investigado pela Polícia Civil.