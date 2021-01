Viatura dos bombeiros que carregava paciente da zona rural no AC tomba em ramal após bater em buraco e perder controle

Uma viatura do Corpo de Bombeiros de Xapuri, no interior do Acre, tombou enquanto fazia o atendimento a um paciente de 33 anos da Comunidade Maloca Queimada, a cerca de 32 quilômetros da cidade. O veículo bateu em um buraco, perdeu o controle e capotou no barranco ao lado do ramal.

Dentro da caminhonete estava o paciente, a mulher dele que está gravida de seis meses e o acompanhava, além de dois bombeiros militares. Nenhum deles ficou ferido com o acidente.

A comandante dos Bombeiros de Xapuri, tenente Marcela Sarkis, disse que a equipe tinha ido até a comunidade na zona rural para fazer o resgate do paciente que relatava dores no peito e nas costas. Faltando cerca de 1,5 quilômetro para chegar no bairro Sibéria, a viatura sofreu o acidente.

“Eles não ficaram feridos, somente um dos militares que estava na viatura quando foi sair do veículo acabou sendo atacado por vários marimbondos que estava às margens do ramal. Por conta do estado que a viatura ficou, o paciente foi conduzido ao hospital da cidade de motocicleta, onde segue internado. E como essa era a única desse modelo, vamos ficar sem realizar atendimentos dessa natureza por um tempo, até que seja feita a devida manutenção ou substituição da viatura”, afirmou a comandante.

Ainda segundo a tenente, esse tipo de atendimento acaba sendo feito pelos Bombeiros nas regiões da zona rural de Xapuri. Isso porque, a cidade só possui uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que, na maioria dos casos, não consegue adentrar nessas localidades de difícil acesso.

Agora, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros da cidade vai apurar as causas do acidente, para analisar o que realmente aconteceu e se foi falha mecânica ou humana.