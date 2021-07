Curso pré-Enem #EuNaUfac começa seleção para 130 vagas

O pré-Enem #EuNaUfac abre nesta quarta-feira, 7, inscrições para selecionar 130 participantes do curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), turma de Rio Branco. O público-alvo são alunos oriundos de escola pública, que cursam a 3ª série do ensino médio ou o concluíram a partir de 2017 em instituição pública de ensino. As inscrições se estendem até dia 13 e devem ser feitas on-line com preenchimento de formulário.

O curso será ministrado por estudantes de graduação e bolsistas de extensão da Ufac, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), com o objetivo de contribuir para que alunos de escolas públicas obtenham melhores resultados no Enem-2021, habilitando-os de forma mais competitiva para o certame e auxiliando-os a ingressar na Ufac ou em outras instituições de ensino superior.

Considerando o momento da pandemia ocasionada pela covid-19, o curso contará, inicialmente, com aulas remotas em ambiente virtual de aprendizagem, sendo necessário acesso à internet a cargo dos interessados, por meio de lives ou aulas on-line nas plataformas Google Meet e YouTube. O acesso ao material se dará pela plataforma AVA Moodle de Apoio Acadêmico. O curso poderá ser realizado no formato presencial quando as condições sanitárias de saúde pública permitirem, garantindo a segurança dos envolvidos.

São disponibilizadas 65 vagas para alunos regularmente matriculados na 3ª série do ensino médio da rede pública do Estado do Acre e 65 vagas para quem já concluiu o ensino médio em escola pública a partir de 2017. O processo seletivo será classificatório e considerará o espelho das notas obtidas pelo candidato na 1ª e 2ª séries do ensino médio (para alunos que estão cursando a 3ª série) e da 1ª à 3ª série do ensino médio (para concludentes desde 2017).

O curso começa em 19 de julho e continua até as provas do Enem-2021. O resultado preliminar da seleção dos candidatos será divulgado em 15 de julho. O envio da documentação para matrícula ocorrerá de 16 a 19 de julho.

Para mais esclarecimentos e informações sobre o processo seletivo, consulte o edital Proex n.º11/2021.