Governo divulga nomeação de aprovados em concurso público da Educação

O governo do Acre divulgou nesta sexta-feira, 18, a nomeação de 61 candidatos aprovados no concurso público para a formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). O anúncio faz parte das onze medidas pactuadas pelo governador Gladson Cameli de valorização e melhoria das condições de trabalho dos servidores da Educação.

Os convocados são das áreas de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Português, Química e Artes Cênicas (Teatro, Música e Artes Visuais). Ao todo, serão 11 municípios atendidos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Jordão, Brasileia, Feijó, Mâncio Lima, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia e Sena Madureira.

Os candidatos nomeados têm até 30 dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.

Ainda nesta última semana, o governo do Estado publicou a lista de 328 professores aprovados nos processos seletivos para a Educação do Campo, de 2020, e para atender as necessidades do Programa Asas da Florestania, de 2018.

Edital