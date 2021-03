Mais um curso da Ufac tem reconhecimento renovado pelo Ministério da Educação

Por Edmilson Ferreira

Publicada nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial da União a portaria 247, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, renova o reconhecimento do curso de graduação em Geografia da Universidade Federal do Acre.

Já são oito os cursos da Ufac com reconhecimento renovado pelo MEC em 2021. Em fevereiro foram renovados Educação Física (bacharelado), Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Nutrição

Em fevereiro, a Ufac explicou que o reconhecimento é o resultado de um ciclo de avaliação que, entre outras coisas, conta com a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O de Geografia tem 40 vagas. Além da renovação do reconhecimento, a portaria divulga as vagas totais anuais estabelecidas nos cursos. A renovação de reconhecimento é válida até o ciclo avaliativo seguinte.