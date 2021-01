No Acre, mais de 40 mil candidatos farão a prova do Enem 2020 neste domingo

No Acre, mais de 40,6 mil candidatos deverão fazer as provas presenciais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (17). A abertura dos portões ocorrerá como nas edições anteriores: abrem às 9h30 (horário local) e fecham às 11h (horário local).

Em Rio Branco, a Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), informou que neste domingo, 17, a frota de ônibus será reforçada para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Serão nove ônibus a mais circulando para atender a demanda dos candidatos. Ao todo, 47 coletivos farão o transporte dos estudantes em Rio Branco.

Segundo o Inep, as medidas de prevenção contra o coronavírus serão as mesmas para todos os lugares. Não haverá planejamento especial para os locais que estejam com aumento no número de casos.

Entre as medidas, estão:

Uso obrigatório de máscaras para candidatos e aplicadores; Disponibilização de álcool em gel nos locais de prova e nas salas (a quantidade total só será conhecida após a aplicação do exame); Recomendação de distanciamento social no deslocamento até as salas de provas Identificação de candidatos do lado de fora das salas, para evitar aglomeração – haverá marcações no piso para ter distanciamento.

Na edição de 2019, foram 140 mil locais de aplicação, agora serão 200 mil com cerca de 50% da capacidade máxima.

Candidatos idosos, gestantes e lactantes ficarão em salas com 25% da capacidade máxima. Ocorrerá higienização das salas de aulas, antes e depois do exame.

A retirada da máscara poderá ser feita, segundo o protocolo, para alimentação, ingestão de líquidos e troca do item. É recomendado que o candidato leve máscaras reservas para trocar.

Fonte: AC 24 horas