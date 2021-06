POLÍCIA FEDERAL NO ACRE REALIZA DOAÇÃO DE COMPUTADORES A ESCOLA

Na manhã desta quinta-feira, 24, a Polícia Federal no Acre realizou a doação de 15 computadores desktops, 5 notebooks, além de diversas peças de mobiliário para a escola estadual Mário Bestene Koury, localizada na Cidade do Povo em Rio Branco, capital do estado do Acre.

Na ocasião, o Superintendente Regional, delegado Érico Barbosa Alves acompanhado da Delegada Regional Executiva, Delegada Larissa Magalhães participaram de cerimônia para a entrega dos equipamentos. Ambos se emocionaram em suas respectivas falas ao comentarem sobre a importância da educação, principalmente a educação de base na vida das crianças, ressaltando, ambos, o papel central dos professores e professoras neste processo.

A cerimônia de entrega foi formalizada e contou com a presença de professores, funcionários, colaboradores, pais e alunos da escola. Esta é mais uma fase das doações de equipamentos, veículos e mobiliários realizado pela Superintendência Regional do Acre neste ano.