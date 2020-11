Balanço geral da atuação da PF no Estado do Acre nas eleições:

42 pessoas foram presas, 4 menores apreendidos e instaurados:

1) 22 TCOs pela prática do crime do artigo 39, º 5º, inciso III, da Lei 9.504/1997 (Boca de Urna);

2) 05 TCOs pela prática do crime do artigo 312 do CE, (violação do sigilo do voto);

3) 02 Flagrantes pela prática do crime do artigo 299 do CE (corrupção eleitoral);

4) 02 Flagrantes pela prática do crime do artigo Art. 11, inciso III, c/c 10, da Lei N.º 6.091/74 (transporte irregular de eleitor);

5) RDF instaurado para apurar a prática do crime do artigo Art. 11, inciso III, c/c 10, da Lei N.º 6.091/74 (transporte irregular de eleitor);

6) RDF instaurado para apurar a prática de assédio sexual pratica por mesário em face de outra mesária.

