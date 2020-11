Veja os 17 vereadores eleitos em 2020 e composição da Câmara Municipal de Rio Branco

Veja como ficou a composição da Câmara de Vereadores em Rio Branco — Foto: Arte/G1

As eleições deste domingo (15) definiram a nova composição da Câmara Municipal de Rio Branco, que conta com 17 vereadores. Os partidos PSD, PDT e PP foram os que elegeram mais representantes, com três vereadores cada. Dra. Michelle Melo (PDT) foi a vereadora mais votada, com 3.576 votos.

Em comparação com as Eleições de 2016, seis candidatos foram reeleitos e 11 novos foram eleitos, o que representa uma renovação de 59%. Este ano, foram eleitas duas mulheres, quatro a menos do que 2016, quando seis vereadoras foram eleitas.

Confira a lista de vereadores eleitos em Rio Branco (em negrito, os reeleitos):

Dra. Michelle Melo (PDT) – 3.576 votos Samir Bestene – (PP) – 3.403 Antonio Morais – (PSB) – 2.933 Emerson Jarude (MDB) – 2.765 Vereador N.Lima (PP) – 2.559 Raimundo Neném (PSB) – 2.555 Joaquim Florêncio (PDT) – 2.411 Rutênio Sá (PP) – 2.271 Adailton Cruz (PSB) – 2.222 Arnaldo Barros (Podemos) – 2.132 Fábio Araújo (PDT) – 2.086 votos Ismael Machado (PSDB) – 1.928 votos Lene Petecão (PSD) – 1.789 Francisco Piaba (Democratas) – 1.659 Célio Gadelha (MDB) – 1.293 DR. Raimundo Castro (PSDB) – 1.268 Hildegard Pascoal – (PSL) – 1.13