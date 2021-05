Atletas da Base do Galvez vão fazer testes no Atlético Mineiro

O Zagueiro Henry Guilherme Moura Oliveira 16 anos, e o atacante Thalis Nascimento dos Santos 17 anos, com o Presidente do Imperador Galvez Cel. Edener Franco.

O futebol dessas duas joias chamou a atenção de clubes Série A durante a disputa da Copa do Brasil Sub 20.

O Atlético Mineiro partiu na frente e abriu negociações com o campeão acreano para levar as duas jóias para a cidade do galo. Cercado de todos os cuidados e garantias entre as partes o negócio foi fechado.

É um momento honroso para o futebol acreano, para o Imperador Galvez, para a família dos atletas, para o técnico P.R.O Paulo Roberto Oliveira, e para o Presidente Cel. Edener Franco que idealizou e conduziu o inicio dessa caminhada vitoriosa para o futuro dos dois jogadores que embarcam dia 24/5/2ª Feira, para Minas Gerais.

Fonte: Blog do Chico Pontes