Atlético-AC e Fast Club-AM ficam no empate sem gols

MANOEL FAÇANHA

Atlético-AC segue sua via sacra sem vitórias em competições nacionais. Neste domingo (27), na Arena da Floresta, pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, o time celeste não passou de um empate sem gols contra o Fast Club-AM.

Como fica

Com o empate diante do Rolo Compressor, o Atlético-AC marcou seu primeiro ponto no grupo A da competição, assim dividindo a última posição da chave com GAS-RR. Por outro lado, o Fast-AM chegou ao sexto ponto ganho na chave, mas deixou o G-4 e figura agora na sexta posição.

Próximos jogos

O Galo Carijó retorna a campo no próximo domingo (4) para encarar o Penarol-AM, em jogo marcado para o estádio Arena da Floresta, às 16h. Um dia depois, o Fast-AM recebe o Galvez, no sábado (3), na Colina, em Manaus-AM, às 16h.

Jogo

O duelo começou movimentado, com os visitantes buscando o jogo. O primeiro bom momento da partida foi do Rolo Compressor. Rossini invadiu a área, mas o goleiro Luiz Miller fez boa leitura do jogo e salvou o Galo Carijó.

O Atlético-AC respondeu em seguida, aos 7 minutos, numa bola parada, obrigando o goleiro Iago a fazer grande defesa, após desvio da defesa fatiana.

Numa sobra de bola, o Rolo Compressor teve outra boa chance de abrir o placar. Rossini ficou com a bola, mas concluiu em cima do goleiro Luiz Miller.

Na melhor oportunidade de gols do Galo Carijó, o atacante Daniego recebeu passe em profundidade e finalizou com violência, mas a bola passou perto do gol dos visitantes. Quase!

A partir daí, o jogo ficou igual e as duas equipes foram para os vestiários em igualdade no placar.

Sem gols

No retorno dos vestiários, o Fast-AM retornou querendo jogo e criando as melhores oportunidades de gols. O goleiro Luiz Miller fez ótimas defesas e conseguiu impedir à queda de sua baliza.

Na melhor chance de gol na etapa complementar, aos 22 minutos, o atacante Jackie Chan fez jogada individual e acertou a trave do Galo Carijó.

Sem criatividade e pouco agressivo, o Atlético-AC tinha muita dificuldade de entrar na defesa do Rolo Compressor.

Nos minutos finais de partida, o duelo esquentou e, aos 41, Wendel foi expulso após receber segundo amarelo.

Mesmo com um jogador a mais em campo em relação ao time visitante, o Galo não conseguiu encontrar o caminho do gol, assim amargando o 22º jogo sem vitória numa competição nacional.

Fonte: Manoel Façanha – Na Marca da Cal