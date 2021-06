Atlético-AC repatria Miller e Marcelo; Thomas Ben-Hur deve ser a novidade

MANOEL FAÇANHA

Buscando fortalecer a equipe celeste para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série D e Campeonato Acreano-2021, a diretoria do Atlético Acreano negocia o retorno do goleiro Miller e também do atacante Marcelo. O clube também deve anunciar a contratação do lateral direito Thomas Ben-Hur. Os dois primeiros chegaram a disputar a Copa do Brasil-2021 com a camisa celeste. O goleiro Luiz Miller chegou, inclusive, a fazer uma transferência para a equipe do Capital-DF, após o anúncio do adiamento do Campeonato Acreano. Já o lateral direito Thomas tem duas passagens pelo Galvez e agrada ao treinador Zé Marco, pois ambos trabalharam, juntos, no Galvez na temporada 2020.

Outro nome que negocia o retorno ao clube celeste é o volante Paulo Renato, de 33 anos. O atleta tem passagens vitoriosas pelo Galo Carijó e nesta temporada fez parte do elenco do Atlético de Alagoinhas, equipe que conquistou o título do Campeonato Baiano-2021. O presidente celeste Elison Azevedo, durante entrevista ao programa “Lance Esportivo” da Rádio Difusora Acreana, confirmou que o clube está no mercado e não negou a possibilidade de repatriar o volante Renato.

O Atlético Acreano oficialmente não confirmou o retorno do goleiro Luiz Miller e a contratação do lateral direito Thomas Ben-Hur. Por outro lado, as redes sociais do clube confirmaram a volta do atacante Marcelo. Nos bastidores especulasse para sexta-feira (4) a apresentação do lateral direito Thomas Ben-Hur e do atacante Marcelo. Já o goleiro Luiz Miller pode ser reapresentado no clube neste domingo (6).

Mudança de local e “reforços” do DM

Com estreia agendada para o estádio Florestão, após mudança de local, justificada pela ausência de laudo técnico no estádio Arena Acreana, conforme informações que constam no site da própria Confederação Brasileira de Futebol (https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/competicoes/campeonato-brasileiro-serie-d/2021/12?ref=linha#alteracao), o Galo Carijó recebe neste domingo (6), às 16h, o São Raimundo/RR. O técnico celeste Zé Marco para o compromisso espera contar com os jogadores Maicon e Jeferson Monte Alegre. Os dois atletas estiveram entregues ao departamento médico e buscam recondicionar a parte fisicamente para ficarem à disposição do técnico Zé Marco.

Arbitragem definida

O jogo de estreia de Atlético-AC e São Raimundo/RR será conduzido pelo árbitro mato-grossense Silvio André Loureiro de Lima. Os assistentes serão Rener Santos e Fábio Nascimento, ambos do Acre. Jackson Rodrigues será o quarto árbitro e Antônio Neuriclaudio o analista de campo.

Fotos e texto: Manoel Façanha