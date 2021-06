Atlético Acreano terá baixas neste domingo contra o Ypiranga/AP

MANOEL FAÇANHA

Vivendo um jejum de vitórias em competições nacionais, o Atlético Acreano encara na tarde deste domingo (13), às 16h (de Brasília), no estádio Zerão, na cidade de Macapá/AP, o Ypiranga. O duelo será válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O técnico celeste Zé Marco para a partida contra os amapaenses terá o desfalque não somente do volante Renato, esse anunciado como último reforço do clube antes do embarque para Macapá, mas também do lateral direito Thomas Ben-Hur. Os dois jogadores não tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O lateral chegou, inclusive, a seguir viagem com a delegação para o compromisso contra os amapaenses. Por outro lado, o goleiro Luiz Miller e o zagueiro Reginaldo foram regularizados e estão confirmados entre os titulares do Galo Carijó.

Jojô na direita?

Com poucas opções para o lado direito da defesa, o técnico Zé Marco poderá efetivar Jojó no setor. O atleta trabalhou forte durante a semana e deve figurar entre os titulares. O Galo para encarar o Ypiranga contou apenas dois ou três dias de trabalho – dois dias para os titulares. O técnico Zé Marco neste curto período de tempo tentou corrigir os erros de posicionamento, principalmente do setor defensivo e espera que neste segundo compromisso, o time celeste esteja mais solto e agudo para “dentro” do adversário.

Escalação

Na busca de colocar fim num jejum de 19 jogos sem vitórias, o Galo Carijó deve mandar a campo a seguinte equipe para encarar o Ypiranga/AP: Luiz Miller; Jojo, Reginaldo, Felipe (Bebê) e David; Paulo, Psica, Diego Costa e Fernando (Douglas); Daniego e Monte Alegre.

