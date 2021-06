Atlético e Galvez iniciam preparação para o clássico

MANOEL FAÇANHA

A semana promete ser de muito trabalho para as equipes acreanas inseridas na disputa do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

O torneio no próximo final de semana chega a sua terceira rodada com o clássico local entre Galvez e Atlético Acreano. Os dois clubes estão fora da zona de classificação para a próxima fase da competição, mas a situação do Galo Carijó é ainda bem pior, pois o clube perdeu seus dois primeiros jogos na competição e não vence há 20 partidas em competições nacionais – última vitória ocorreu em setembro no ano 2019, pela Copa Verde, contra o Clube do Remo por 2 a 1.

No Galvez, o técnico Paulo Roberto Oliveira encara o duelo com dificuldade pela rivalidade já existente entre as duas equipes e a situação vivenciada pelo adversário dentro da competição, mas está confiante na possibilidade da equipe imperialista somar pontos para figurar no G-4 da chave.

O Imperador para o clássico aguarda pela liberação do zagueiro Marcão, após ele testar positivo na semana passada para o novo coronavírus. O técnico Paulo Roberto ainda poderá ganhar os reforços de dois jogadores recém-contratados: o meia Diego Hurtado e o lateral-direito Ketson. O atacante Matheus Nego, após um período afastado do clube, acertou sua permanência no Imperador e fica à disposição do técnico Paulo Roberto Oliveira.

No Atlético Acreano, após a derrota contestada para o Ypiranga-AP por 2 a 1, onde a equipe celeste reclama de duas penalidades a favor dos amapaenses, retorna aos trabalhos nesta quarta-feira (16). O técnico Zé Marco para o clássico contra o ex-clube, o Imperador Galvez, terá à disposição o lateral esquerdo Thomas Bem-Hur, também ex-Imperador. O atleta teve seu nome divulgado no início da semana no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Outros dois possíveis reforços do Galo Carijó para a partida dizem respeito ao volante Renato Paulo e o atacante Marcelo. Os dois atletas estiveram no ano passado defendendo as cores do Imperador Galvez.

Por outro lado, o técnico Zé Marco poderá perder o zagueiro Felipe, esse com suspeita de fratura no nariz, e o atacante Douglas, que voltou a sentir um problema muscular na coxa.

