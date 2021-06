Castanhal-PA 4 x 1 Galvez-AC – Japim da Estrada goleia com direito a virada

AGÊNCIA DO FUTEBOL INTERIOR

Castanhal e Galvez entraram em campo neste domingo (6) pela primeira rodada do Brasileirão Série D. As equipes protagonizaram um grande duelo no estádio Modelão, às 15h. De virada, o Castanhal saiu com a vitória por 4 a 1.

Com a vitória, o Castanhal chegou a três pontos e ocupa a liderança provisória do Grupo A1, que também conta com Ypiranga, Fast Clube, GAS, Penarol, Atlético e São Raimundo. O Galvez começa com o pé esquerdo e não soma nenhum ponto.

O jogo

O que parecia se encaminhar para uma vitória tranquila, se transformou em um jogo traiçoeiro para o Castanhal na primeira etapa. O Japiim da Estrada começou a a partida no Modelão bem superior ao adversário. A falta de ritmo de jogo do Galvez foi perceptível e a equipe acreana pouco assustou. A pressão começou muito cedo, logo no primeiro minuto, com Fazendinha. No entanto, quem saiu na frente foi o Imperador. Em uma falha da defesa, Guilherme derrubou Wanderson dentro da área. Radamés foi pra cobrança e deixou o Galvez na frente.

Após o gol, o Castanhal continuou com a mesma intensidade e empatou a partida ainda na primeira etapa. No finalzinho, em um atrapalhada da defesa do Galvez. Félber empurrou pra própria meta e fez contra. Em seguida, o Castanhal ainda buscou a virada, mas não conseguiu. O Galvez, no entanto, pouco agrediu a meta de Axel.

Etapa final

No segundo tempo, o Castanhal atropelou o Galvez e construiu a goleada aos poucos. O gol da virada saiu logo no início, aos sete minutos, com Fazendinha. Depois, o Japiim da Estrada se deu ao luxo de baixar as linhas de marcação para administrar o resultado. Nesse meio tempo, o Galvez até chegou a assustar, com chutes de Wanderson, aos 17, e Esquerdinha, aos 20, mas sem grande perigo.

Já com a parada resolvida, os jogadores do banco do Castanhal entraram em campo e deram novo gás ao jogo. Pedrinho marcou aos 39 e Fidelis ampliou aos 46, com um belo gol. O placar poderia ser mais elástico se não fossem duas grandes defesas do goleiro Rander, aos 49 da etapa final.

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a campo apenas no próximo domingo, também pela Série D. o Castanhal viaja até o Amazonas, onde enfrenta o Penarol-AM, às 16h. Mais tarde, às 18h, o Galvez recebe o GAS na Arena Acreana, em Rio Branco.

Castanhal-PA 4 x 1 Galvez

Data: 06/06/2021

Local: Modelão, Castanhal-PA

Árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO)

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso (PA) e Robson João dos Reis (PA)

Cartões Amarelos: Túlio (CAST); Wanderson e Marcos Vinícius (GEC)

Gols: Castanhal-PA: Felber 41′ 1T (contra), William Fazendinha 7′ 2T, Pedrinho 39′ 2T, Fidélis 46′ 2T; Galvez -AC: Radamés 28′ 1T

Castanhal-PA: Axel; Daelson (Flávio), Guilherme, Lucão (Fidelis) e Samuel; Lucas, Pecel (Pedrinho) e Capanema (Geovane); Canga, Willian Fazendinha e Alexandre Santana (Túlio). Técnico: Cacaio

Galvez -AC: Rander; Raylson (Marcos Vinicius), Joardeson, Felber e Giovani; Nesso, Weverton e Geovani Santos (Felipe); Digão (Eduardo), Radames (Esquerdinha) e Wanderson (Robertinho). Técnico: Paulo Roberto de Oliveira