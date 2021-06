No último dia 26/5, o Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo apresentou ao Presidente da FFAC Antônio Aquino a maquete do centro de desenvolvimento do futebol do Acre que vai ser construído em breve.

O espaço ficará numa área de 50 mil m2, obra estimada em R$ 8 milhões. O complexo será erguido ao lado do Campo B da Federação de Futebol do Estado do Acre.

Fonte: Blog do Chico Pontes