Com pênalti polêmico, Galo Carijó perde para o Ypiranga-AP

MANOEL FAÇANHA

Com um gol de pênalti pra lá de polêmico já no apagar das luzes, o Ypiranga superou o Atlético Acreano por 2 a 1, em jogo disputado neste domingo (13), no estádio Zerão, pela segunda rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. Os dois gols da vitória do time amapaense foram assinalados em cobranças de penalidades. O primeiro através de Helson Luiz e o segundo marcado por Willian Afuá. O Galo Carijó descontou com Vitor Hugo.

Classificação

Com o resultado, o Ypiranga chegou a quatro pontos na vice-liderança do Grupo A1. O Atlético, com duas derrotas, segue sem pontuar na lanterna (8º).

Próximos jogos

Na terceira rodada, o Ypiranga entra em campo no sábado, às 17h, quando visita o GAS-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). No dia seguinte, o Atlético encara o Galvez-AC, na Arena Acreana, em Rio Branco (AC).

Na próxima rodada, o Atlético terá pela frente o Galvez. Foto/Franselmo George.

jogo

O Ypiranga teve uma grande chance logo no começo do jogo, quando Thulio deu boa arrancada e foi derrubado na área pelo zagueiro Naldo. Helson Luiz cobrou bem e deixou o time da cada na frente do placar, aos 12 minutos.

O gol não abalou o time celeste que passou a buscar a igualdade no placar . Na primeira delas, aos 18 minutos, Felipe testou para a boa defesa do goleiro Redson. Dez minutos depois, numa bola parada de Diego, Redson fez grande defesa e evitou o empate do time acreano.

Com o time da casa querendo administrar o resultado, o Atlético passou a pressionar na busca do empate e quase veio aos 36, após escanteio, a bola ficou com Felipe, que chutou por cima. Dois minutos depois, Daniego arriscou chute, que passou perto da trave.

Pênalti polêmico decide o jogo

Na volta do intervalo, o Ypiranga tentou segurar o resultado diante de um Atlético Acreano, que apesar de buscar o jogo, tinha dificuldade na hora do último passe. No entanto, aos 42 minutos, Vitor Hugo aproveitou sobra de bola e emendou pra rede do Ypiranga. Com o placar em igualdade a partida chegou aos acréscimos com o time da casa apostando numa bola longa. Célio Mata Boi recebeu lançamento em velocidade, invadiu a área e o zagueiro fez o corte tirando a bola dos pés do atacante. No entanto, o árbitro da partida interpretou que o jogador amapaense teria sido tocado pelo jogador atleticano e marcou penalidade. O fato gerou muitas reclamações do banco do Atlético Acreano, mas após muita confusão, Willian Afuá converteu a cobrança, aos 52 minutos, e confirmou a vitória do time amapaense.

Com um gol de pênalti pra lá de polêmico já no apagar das luzes, o Ypiranga superou o Atlético Acreano por 2 a 1, em jogo disputado neste domingo (13), no estádio Zerão, pela segunda rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. Os dois gols da vitória do time amapaense foram assinalados em cobranças de penalidades. O primeiro através de Helson Luiz e o segundo marcado por Willian Afuá. O Galo Carijó descontou com Vitor Hugo.

Classificação

Com o resultado, o Ypiranga chegou a quatro pontos na vice-liderança do Grupo A1. O Atlético, com duas derrotas, segue sem pontuar na lanterna (8º).

Próximos jogos

Na terceira rodada, o Ypiranga entra em campo no sábado, às 17h, quando visita o GAS-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). No dia seguinte, o Atlético encara o Galvez-AC, na Arena Acreana, em Rio Branco (AC).

Na próxima rodada, o Atlético terá pela frente o Galvez. Foto/Franselmo George.

jogo

O Ypiranga teve uma grande chance logo no começo do jogo, quando Thulio deu boa arrancada e foi derrubado na área pelo zagueiro Naldo. Helson Luiz cobrou bem e deixou o time da cada na frente do placar, aos 12 minutos.

O gol não abalou o time celeste que passou a buscar a igualdade no placar . Na primeira delas, aos 18 minutos, Felipe testou para a boa defesa do goleiro Redson. Dez minutos depois, numa bola parada de Diego, Redson fez grande defesa e evitou o empate do time acreano.

Com o time da casa querendo administrar o resultado, o Atlético passou a pressionar na busca do empate e quase veio aos 36, após escanteio, a bola ficou com Felipe, que chutou por cima. Dois minutos depois, Daniego arriscou chute, que passou perto da trave.

Pênalti polêmico decide o jogo

Na volta do intervalo, o Ypiranga tentou segurar o resultado diante de um Atlético Acreano, que apesar de buscar o jogo, tinha dificuldade na hora do último passe. No entanto, aos 42 minutos, Vitor Hugo aproveitou sobra de bola e emendou pra rede do Ypiranga. Com o placar em igualdade a partida chegou aos acréscimos com o time da casa apostando numa bola longa. Célio Mata Boi recebeu lançamento em velocidade, invadiu a área e o zagueiro fez o corte tirando a bola dos pés do atacante. No entanto, o árbitro da partida interpretou que o jogador amapaense teria sido tocado pelo jogador atleticano e marcou penalidade. O fato gerou muitas reclamações do banco do Atlético Acreano, mas após muita confusão, Willian Afuá converteu a cobrança, aos 52 minutos, e confirmou a vitória do time amapaense.

Fonte: Na Marca da Cal

Texto: Manoel Façcanha

Fotos: Franselmo George