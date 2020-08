Com rodada dupla estadual recomeça no dia 16

Em reunião realizada no inicio da noite de quarta-feira, 5, entre representantes de clubes e membros da Federação ficou definido que o segundo turno começa no próximo dia 16, com rodada dupla.

As partidas serão disputadas no Antônio Aquino Lopes, o Florestão.

No 1º jogo, às 15 horas, o São Francisco enfrenta o Vasco da Gama. Na seqüência o Andirá terá pela frente o Humaitá de Porto Acre.

Os jogos serão realizados de portões fechados e, algumas medidas serão tomadas pela Federação para evitar a contaminação pelo o novo coronavírus.

Cada clube poderá relacionar para as partidas 23 atletas e 6 membros da comissão técnica. Quem ficará no banco de reservas devem utilizar mascaras. Além disso, foi autorizado a presença 5 dirigentes nas arquibancadas.

O Campeonato Acreano de Futebol foi suspenso no dia 17 de março por conta da pandemia do novo coronavírus.

No segundo turno os clubes do grupo A , Atlético Acreano, Rio Branco, Plácido de Castro, Andirá e São Francisco enfrentam os times da chave B , Galvez, Independência, Vasco da Gama, Humaitá e Náuas.