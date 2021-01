Copa Verde: Galvez cai de quatro em Belém e é eliminado

MANOEL FAÇANHA

O Imperador Galvez está fora da Copa Verde-2020. Na tarde dessa quinta-feira (28), no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o campeão acreano, após um primeiro tempo vexatório, caiu para o Paysandu por 4 a 1. Mateus Anderson, Uilliam Barros, Alan Calbergue e Marlon marcaram para o Papão. Na etapa final, Adriano Narcizo descontou para o Imperador.

Com o resultado, o Paysandu avançou às quartas-de-final da competição, quando terá como adversário o Manaus-AM. Os jogos serão de ida e volta e as datas ainda não foram confirmadas pelo Departamento de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Imperador Galvez, após o revés para o Papão, foca agora suas atenções na preparação para o Campeonato Acreano-2021.

Quatro gols em 14 minutos

Os primeiros minutos de partida foram de certo equilíbrio, mas o time paraense, pressionado por uma vitória, após perder o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B, mostrou eficiência e marcou quatro gols ainda no primeiro tempo.

O primeiro grande lance de perigo foi do Galvez, aos 4 minutos, mas a bola não entrou. O Paysandu, com o controle do jogo, aos poucos, foi envolvendo o campeão acreano e liquidou a fatura em 14 minutos. O primeiro gol saiu aos 21 minutos, numa jogada individual de Mateus Anderson. O jogador bicolor entrou na defesa do Imperador, fez fila e desviou na saída do goleiro para abrir o placar. O Galvez ainda tentava se erguer do golpe sofrido, quando Uilliam Barros ampliou a vantagem.

Defesa imperialista sofre quatro gols em 14 minutos na primeira etapa de partida. Foto: Fernando Araújo/Diário do Pará

O apagão do setor de defesa do Imperador Galvez era constante, tanto que, aos 27 minutos, o meia Alan Calbergue marcou o terceiro. O técnico Paulo Roberto Oliveira não resistiu e fez duas substituições para evitar um “colapso” ainda maior do setor defensivo, sacando Renan e Lucas dos Santos para colocar em campo Alisson TK (zagueiro) e Neto, respectivamente. Mesmo com as mudanças, o Paysandu marcou o quarto gol aos 35 minutos, através do atacante Marlon.

O lateral Thomas Ben-Hur sofre pressão na saída de bola do atacante bicolor Nicolas. Fotos: Fernando Araújo/Diário do Pará

Com o Papão acomodado, Galvez desconta

Com o placar elástico e a vaga praticamente assegurada, o Paysandu retornou para o segundo tempo diminuindo a intensidade. Os jogadores Nicolas e Anderson perderam boas chances de marcar o quinto. No entanto, o Galvez, aos poucos, se encontrou mais na partida, principalmente o setor defensivo. Num erro de saída de bola do time paraense, o Imperador Galvez conseguiu diminuir a vantagem bicolor, aos 9 minutos, após uma trama do ataque imperialista que culminou com a conclusão de Adriano Narcizo, aos 9 minutos.

O gol animou o campeão acreano que tentava diminuir a vantagem no placar a favor do Papão, mas era pouco incisivo nas finalizações, onde na melhor delas, o atacante Adriano, dominou no peito, e chutou, de dentro da grande área, sobre o gol bicolor.

Por outro lado, o Paysandu, após mudanças na equipe, ganhou fôlego e passou a pressionar na busca do quinto gol, principalmente com o atacante Nicolas, mas o goleiro Rander fez duas ou três grandes defesas, assim com o placar da partida não sofrendo mudanças.

O goleiro Rander apesar do quatro gols sofridos, salvou o Galvez de uma goleada elástica para o Paysandu nas oitavas-de-final da Copa Verde-2020. Fernando Araújo/Diário do Pará

SÚMULA

Paysandu-PA 4 x 1 Galvez-AC

Estádio: Mangueirão

Árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto (DF)

Assistentes: Marconi de Souza Gonçalo (DF) e Milton Jeronimo Souza Alves (DF)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Gols: Mateus Anderson 21′ 1T, Uilliam Barros 23′ 1T, Alan Calbergue 27′ 1T, Marlon 35′ 1T (Paysandu); Adriano 9” (Galvez)

Cartões amarelos: Micael e Nicolas (Paysandu): Felber (GEC)

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony, Perema, Micael (Wesley Matos) e Bruno Collaço (Diego Matos); PH (Serginho), Mateus Anderson (Vitor Feijão) e Alan Calbergue; Uilliam Barros, Nicolas e Marlon (Elielton). Técnico: Aylton Costa (interino)