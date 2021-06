De virada, Imperador Galvez supera o GAS-RR: 2 a 1

AGÊNCIA FUTEBOL INTERIOR

Após serem derrotados na primeira rodada, Galvez-AC e GAS-RR voltaram à campo pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (13), na Arena Acreana, onde em uma partida muito disputada desde o apito inicial, quem levou a melhor foram os donos da casa, que de virada venceram por 2 a 1.

Como fica

Com o resultado, o Galvez conquistou seus primeiros pontos e pulou para a quinta colocação do Grupo A1, enquanto o GAS segue sem pontuar e é o lanterninha da chave.

Próximos jogos

As equipes voltam à campo pela Série D no próximo final de semana, pela terceira rodada. No sábado (19), a partir das 17h, o GAS recebe o Ypiranga-AP, no estádio Canarinho, enquanto um dia depois, no domingo, às 18h, o Galvez faz um clássico acreano diante do Atlético-AC, na Arena Acreana.

Gols relâmpagos

A primeira etapa em Rio Branco começou em um ritmo frenético. Logo no primeiro minuto de jogo, em jogada rápida pela direita, Caíque cruzou para Binho, que de cabeça abriu o placar para o GAS. O Glavez, porém, não demorou para reagir.

Apenas cinco minutos depois, aos seis de jogo, Geovani recebeu um cruzamento de Radames e não desperdiçou, mandando para o fundo do gol, empatando a partida.

A partida deu uma esfriada após o gol de empate, porém voltou a ter emoção aos 20 minutos, quando após falha da defesa do Galvez, a bola sobrou livre para o GAS voltar a liderar o marcador, mas o time roraimense desperdiçou.

De virada!

Na volta para o segundo tempo, as equipes seguiram tentando mudar o marcador. Quem começou levando perigo foi o GAS, aos oito minutos, quando Caíque chutou tirando tinta da trave. A resposta do Galvez veio logo depois, aos 10, com Jô, que cabeceou muito perto do travessão.

A partir da metade do segundo tempo, o Galvez passou a pressionar mais os adversários e criou boas chances com Digão e Felipinho, mas foi nos pés de Weverton, aos 27, que a virada veio, quando o volante arriscou de longe e mandou para o fundo da rede, fazendo 2 a 1 para o time da casa, placar que persistiu até o apito final.

Fonte: Agência Futebol Interior

Foto: Sérgio Vale