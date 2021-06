Eficiente, Vasco da Gama conquista o 1 º turno do Sub-17

MANOEL FAÇANHA

Na base da persistência e eficiência, o Vasco da Gama conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Acreano de Futebol Sub-17. Na tarde desta quarta-feira (30), no estádio Florestão, após sair atrás do placar diante do invicto Atlético Acreano, o Vasco da Gama não se deu por vencido e conseguiu igualar o marcador na segunda parte do jogo para então vencer o turno em disputa das cobranças de pênaltis.

Nas penalidades, o time vascaíno mostrou mais eficiência e derrotou o Atlético Acreano por 3 a 2. Foto/Manoel Façanha

Jogo

Um primeiro tempo bem pegado proporcionaram as equipes do Atlético Acreano e Vasco da Gama na final única do primeiro turno do Campeonato Acreano Sub-17.

O time celeste nesta primeira parte do jogo foi um pouco mais objetivo em relação ao time da Fazendinha, tanto que, numa bola parada, abriu o placar. Vinícius apareceu livre entre a defesa do Almirante e testou para a rede, aos 21 minutos.

O Vasco ainda tentou buscar o empate, mas Ryan e Pedro Lucas perderam boas oportunidades.

Na etapa complementar de jogo, o Vasco da Gama veio disposto a buscar o empate. Na primeira chance, Luan Gadelha desperdiçou ótimo lance. No entanto, aos 25 minutos, após cruzamento na área celeste, o oportunista Pedro Lucas deixou tudo igual no placar.

O gol fez bem ao Vasco da Gama e o time da Fazendinha criou duas ótimas chances da virada. Na primeira delas, o vascaíno Pedro Lucas quase marcou numa bola parada, aos 30 minutos. Na segunda, após jogada pelo direito do ataque vascaíno com Sayuk, Marcos escorou o cruzamento e fez o goleiro Luís Gustavo fazer milagre e salvar o Galo da derrota.

Pênaltis ­­­

Nas penalidades, o time vascaíno mostrou mais eficiência e venceu o Atlético Acreano pelo placar de 3 a 2. Baé, Artur e Eduardo perderam suas cobranças respectivas para o Galo Carijó. O Vasco-AC errou com o goleiro Paiva, mas converteu com Kaká, Ryan e Luan.

Returno

Independência e Galvez abrem no próximo sábado (3), a partir das 8h, no estádio Florestão, o returno do Campeonato Acreano de Futebol Sub-17. Conforme a tabela, a primeira rodada do torneio ainda terá outros três partida no mesmo local. Confira: Adesg x Rio Branco (10), Atlético Acreano x Plácido de Castro (14h) e Andirá e Vasco da Gama (16h).