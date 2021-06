Em Manaus-AM, Assemurb sofre goleada e é eliminada do CB Fem Série A2

MANOEL FAÇANHA

A Assermurb continua sem vencer na disputa do grupo A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A2. Neste sábado (5), no estádio Carlos Zamith, o time acreano caiu para o Iranduba-AM por 5 a 0, assim ficando eliminado da competição.

Como fica

Com a derrota para as amazonenses, a Assermurb continua somando apenas um ponto ganho e dividindo com o Oratório-AP a última posição na tabela de classificação do Grupo 1. Por outro lado, o Iranduba-AM assumiu a vice-liderança da chave, mas pode ser ultrapassado pela equipe da Esmac-PA no complemento da rodada neste domingo (6), isso em caso de vitória das paraenses diante do líder Real Ariquemes-RO.

Jogadoras da Assemurb lamentam mais um gol sofrido na derrota para o Iranduba-AM. Foto/Antônio Assis.

Próximos jogos

Na próxima rodada, agendada para a próximo sexta-feira (11), o time da Assermurb recebe o São Raimundo/RR, no estádio Florestão, às 16h30. Já o Iranduba-AM encara fora de casa o Real Ariquemes-RO, em jogo marcado para o estádio Valerião, no interior de Rondônia, a partir das 16h30.

Texto: Manoel Façanha

Fotos: Antônio Assis