Futebol abre a semana que comemora um ano de criação do Grupo Especial de Fronteira

Eles merecem a descontração. Policiais que integram o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) abriram a semana que comemora um ano de criação do grupo com uma partida de futebol na Arena Acreana, realizada na noite da última segunda feira,12. O adversário foi um combinado da Polícia Militar.

O futebol foi a primeira das muitas atividades que serão realizadas até a próxima sexta para celebrar a implantação de uma das frentes da segurança pública do Acre que mais têm apresentado resultados positivos. Na quinta-feira, 15, será realizada uma solenidade na superintendência da Polícia Federal no Acre.

Partida terminou em 3X3. Foto: Odair Leal/Secom.

A partida foi prestigiada pelo secretário de Segurança do Estado, Paulo Cézar Santos, pelo subsecretário Maurício Pinheiro e pelo comandante do Gefron, coronel Rômulo Modesto. Em campo, o desempenho da equipe do Gefron foi bom, o que gerou um empate em 3×3.

O secretário Paulo Cézar, que fez a entrega de medalhas e de troféus aos times, destacou o empenho individual de cada membro do Gefron, parabenizou todos pelos resultados alcançados nas missões e lembrou que novos investimentos estão a caminho. “A construção do quartel do Gefron no trevo de Senador Guiomard e a ampliação do efetivo são alguns desses investimentos”, afirmou.

