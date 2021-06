Futebol :Galo e Andirá vencem pelo Sub-17

O Atlético conquistou importante vitória na disputa do Campeonato Acreano Sub-17. Na manhã deste sábado (19), no estádio Florestão, o Galo Carijó venceu o Vasco da Gama por 2 a 0. Os dois gols foram marcados no segundo tempo, através de Lucas Matheus e Kayan. O Vasco ainda perdeu uma penalidade com Luan e teve o goleiro Paiva, expulso, aos 34 minutos da etapa complementar.

Com o resultado, o time celeste chegou aos seis pontos ganhos e assumiu a liderança isolada da chave “A”.

Na outra partida da manhã deste sábado (19), o Andirá conquistou sua primeira vitória no torneio ao vencer o Independência por 3 a 1, assim dividindo a liderança da chave “B” com o Vasco da Gama, ambos com três pontos ganhos.

Fonte: Manoel Facanha