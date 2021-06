Galo e Imperador estreiam neste domingo na Série D

MANOEL FAÇANHA

O Campeonato Brasileiro da Série D começa neste domingo (6) para as equipes acreanas do Imperador Galvez e do Atlético Acreano. O campeão acreano estreia fora de casa diante do Castanhal/PA, enquanto o Galo Carijó faz sua primeira partida como mandante, precisamente no estádio Florestão, às 16h, contra o São Raimundo/RR.

Os dois clubes locais estão inseridos no Grupo A01, juntamente com Castanhal-PA, Penarol-AM, São Raimundo-RR, Ypiranga-AP, Fast Club-AM e GAS-RR. O torneio será disputado por 64 clubes divididos em oito chaves (cada uma delas com oito equipes). Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para disputar o título no sistema de mata-mata.

Galo Carijó vive jejum de vitórias

Ocupando 60ª posição no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da Confederação Brasileira de Futebol, o Atlético Acreano entrou em campo apenas duas vezes nesta temporada, ambas em competições nacionais. Na estreia, pela Copa Verde-2020, o time atleticano perdeu, em casa, para o Manaus por 5 a 1. Logo depois, pela Copa do Brasil, o Galo Carijó voltou a decepcionar o torcedor celeste, ao cair, no interior do Piauí, para o Picos por 1 a 0, gol já nos acréscimos.

Nas últimas três temporadas, o Atlético Acreano passou a colecionar um jejum de vitórias. O clube, em 18 jogos realizados pelo Campeonato Brasileiro da Série D, Copa Verde e Copa do Brasil, perdeu 12 e empatou outros seis. A última vitória celeste em competições nacionais ocorreu diante do Clube do Remo por 2 a 1, em setembro de 2019, pela Copa Verde.

Daniego estreia com a camisa celeste

Na busca de colocar um ponto final no jejum de vitórias e voltar a ser um time competitivo, a diretoria celeste vai apostar no trabalho do técnico Zé Marco, assim como nas contratações de alguns jogadores como é o caso do atacante Daniego, ex-Galvez.

O técnico Zé Marco para a partida de estreia não poderá contar com o lateral-esquerdo Léo e o zagueiro Reginaldo. Os dois atletas não tiveram seus nomes divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por outro lado, o volante Diego Costa e o atacante Daniego foram regularizados e estão confirmados entre os titulares.