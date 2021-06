Galo pega gol no finalzinho e perde na estreia da Série D

MANOEL FAÇANHA

O Atlético-AC segue sua via sacra sem vitórias em competições nacionais. Neste domingo (6), no estádio Florestão, a equipe celeste caiu para o São Raimundo/RR por 3 a 2, em jogo válido pela primeira rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com a derrota, o time celeste divide a última posição da chave, juntamente com GAS-RR e Galvez-AC. Os três times não pontuaram e pelos critérios técnicos, o Galo Carijó é o quinto na classificação. Por outro lado, o São Raimundo se juntou aos líderes Castanhal, que tem três saldos de gols e Penarol, que também tem um.

Próximos jogos

No próximo final de semana as duas equipes retornam a campo. No sábado (12), às 17h, o São Raimundo-RR recebe o Fast-AM, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). Um dia depois, o Atlético-AC vai até Macapá (AP) sonhando em colocar um ponto final num de jejum de 19 jogos sem vitórias em competições nacionais. O adversário será o Ypiranga, em jogo marcado para o estádio Zerão, às 18h (de Brasília).

Jogo

Atlético-AC e São Raimundo/RR fizeram um jogo de cinco gols na estreia da Série D. Foto/Sérgio Vale.

Motivado pelo hexacampeonato roraimense, o São Raimundo começou pressionando o Galo Carijó, tanto que abriu o placar aos 4 minutos, numa falha coletiva do setor defensivo do time acreano, com Tavinho mandando a bola para a rede.

Solto na partida contra um adversário que tinha dificuldades para buscar o jogo, o São Raimundo quase ampliou a fatura aos 19 minutos, mas o goleiro Tião fez grande defesa em chute cruzado de Juninho. Cinco minutos depois, “São Tião” salvou novamente o Galo Carijó, numa outra finalização de Juninho.

Por outro lado, o Galo Carijó ameaçou somente aos 41 minutos, após uma bola parada ensaiada, mas o zagueiro Lelo finalizou o lance no pé da trave esquerda do goleiro André Regly.

“Chuva de gols”

Atlético-AC e São Raimundo-RR fizeram suas estreias no estádio Florestão, em Rio Branco. Foto/Sérgio Vale.

No retorno dos vestiários, após intervalo, o São Raimundo/RR continuou ditando o ritmo da partida. Carlinhos quase ampliou aos 13 minutos, mas a bola ficou na trave do goleiro Tião.

O segundo gol do time roraimense então saiu aos 28 minutos, após o terceiro escanteio consecutivo. Selson aproveitou o vacilo da defesa do time celeste e mandou para a rede.

O time acreano então reagiu e conseguiu diminuir a vantagem da equipe roraimense, através de Douglas. O gol animou o time celeste e o empate saiu dez minutos depois. Diego Costa cobrou o escanteio, a defesa não cortou e Jefferson empurrou para dentro do gol e deixou tudo igual no placar.

O empate na estreia já era comemorado pelos acreanos, mas os visitantes foram persistentes e conseguiram o terceiro gol. Selson, mostrando oportunismo, antecipou a zaga celeste, para colocar a bola no fundo da rede do Galo Carijó.

Jogadores do São Raimundo/RR comemoram o gol da vitória contra o Atlético Acreano. Foto/Sérgio Vale.

FICHA TÉCNICA

Atlético-AC 2 x 3 São Raimundo-RR

Data: 06/06/2021

Local: Florestão – Rio Branco (AC)

Árbitro: Silvio André Loureiro de Lima (MT)

Assistentes: Fábio Nascimento da Silva (AC) e Rener Santos de Carvalho (AC)

Cartões Amarelos: Daniego (AA); Diego Costa: Rian (SR)

Gols: Douglas 28′ 2T, Jeferson 42′ 2T (AA); Tavinho 6′ 1T, Selson 27′ 2T, Selson 45′ 2T (SR)

Atlético-AC: Tião; Bebê (Jeferson), Felipe, Lelo e Tragodara (Victor Hugo); Thiaguinho, Luiz Henrique (Douglas), Léo Bahia e Diego Costa; Daniego e Montanha. Técnico: Zé Marco

São Raimundo-RR: André Regly, Selson, Vera Cruz, Carlinhos e Juca (Lucão); Belão, Maia e Tavinho (Rian); Ygor (Taituba), Juninho e Eric (Tomaz). Técnico: Chiquinho Viana