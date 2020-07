Goleiro Bruno ex-Flamengo já está em Rio Branco

O goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo, desembarcou na tarde desta quinta-feira, 30, no Aeroporto de Rio Branco.

Inicialmente a chegada de Bruno estava prevista para sexta-feira, 31, mas por conta dos protestos pela contratação do jogador, a diretoria do Rio Branco antecipou a viagem do atleta.

De acordo com informações o goleiro ficará num hotel da cidade e, a partir de sexta-feira, 31, vai começar a trabalhar a parte física no Estádio José de Melo.

A contração de Bruno, anunciada no último domingo, 26, gerou muito polemica nas redes sociais, por conta da condenação pela morte da modelo Eliza Samudio.

O goleiro assinou contrato com o estrelão até o fim da temporada de 2020. Por conta da pandemia e para evitar protestos não haverá a apresentação oficial do jogador.