Governo dá início à reforma e revitalização do estádio Arena do Juruá

Após levantamentos, visitas técnicas e assinatura da ordem de serviço, o governador Gladson Cameli dá início, a partir da próxima segunda-feira, 23, aos trabalhos de reforma e revitalização do estádio Arena do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul.

Nesta quinta-feira, 19, um grupo de aproximadamente 50 homens do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Bombeiros, do Núcleo da Secretaria de Educação e da Prefeitura estiveram no local realizando fornecimento de água, serviços de limpeza e roçagem geral do espaço.

Governo dá início na próxima semana, aos trabalhos de reforma e revitalização do estádio Arena do Juruá Foto: Onofre Brito

A coordenadora do Núcleo de Educação, Ruth Bernardino, ressaltou que o Arena do Juruá já foi palco de grandes campeonatos acreanos de futebol. “A população cruzeirense e do nosso estado só tem a ganhar com essa revitalização”.

O estádio Arena do Juruá entrou no pacote de reformas do governo acreano, assim como o Teatro dos Náuas, o Salão Cultural Cordélia Lima e o Centro Poliesportivo Alaílton Negreiros, reinaugurados em setembro deste ano.

Para voltar a funcionar, o estádio passará por uma reestruturação nas redes elétrica e hidráulica, pintura, reforma das arquibancadas e vestiários, e ganhará um novo gramado. A reforma trará de volta o protagonismo do Arena do Juruá como a principal área esportiva da segunda região mais populosa do estado.

Com as obras, além do cuidado com o patrimônio público e benefício em prol da população, o governador Gladson Cameli tem contribuído, positivamente, na geração de novos postos de trabalho e o aquecimento da economia local.