Jogadores e membros da comissão técnica do Rio Branco são internados com suspeita de infecção intestinal

Foto: Reprodução

Quase toda a delegação do Rio Branco passou mal, após o jantar na noite de sábado, 17, e precisou ser internada. Foram 17 jogadores e cinco membros da comissão técnica. O goleiro Bruno e o meia Guilherme Campana apresentavam os quadros mais graves. Os atletas estavam com sintomas de infecção intestinal, com muito vômito e alguns com febre. Todos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento de Braganca, interior do Pará . O vômito e a febre na delegação começou logo após o jantar servido em um restaurante da cidade. A suspeita e que ouve alguma sabotagem. A diretoria do clube pediu o adiamento da partida contra o Bragantino. O jogo estar marcado às 13 horas deste domingo. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade contra o restaurante que serviu o jantar ao Rio Branco.

Redação Ecoacre.net